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На PlayStation 4 впервые запустили пиратскую игру
Хакеры смогли запустить на PlayStation 4 первую пиратскую игру - PT (демо-версию Silents Hills).
На портале Psxhax выложено видео, в котором наглядно продемонстрировано, как именно это было сделано. Для запуска была использована уязвимость, имеющаяся в прошивке версии 4.05, а потому запустить пиратскую игру могут только те владельцы PlayStation 4, которые не обновляли ПО.
Хакеры использовали появившуюся в конце прошлого года утилиту, предназначенную для обхода защиты PS4. Ее автор утверждал, что запустить с ее помощью пиратские игры на приставке нельзя. Но в итоге сделать это все-таки удалось.
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