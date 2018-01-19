На PlayStation 4 впервые запустили пиратскую игру

19.01.2018, 08:34 Текст: Виктория Чернышева

Хакеры смогли запустить на PlayStation 4 первую пиратскую игру - PT (демо-версию Silents Hills).

На портале Psxhax выложено видео, в котором наглядно продемонстрировано, как именно это было сделано. Для запуска была использована уязвимость, имеющаяся в прошивке версии 4.05, а потому запустить пиратскую игру могут только те владельцы PlayStation 4, которые не обновляли ПО.

Программа для взлома PlayStation 4 появилась в Сети

Хакеры использовали появившуюся в конце прошлого года утилиту, предназначенную для обхода защиты PS4. Ее автор утверждал, что запустить с ее помощью пиратские игры на приставке нельзя. Но в итоге сделать это все-таки удалось.

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