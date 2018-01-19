Премьер Чехии лишился парламентского иммунитета

Премьер Чехии Андрей Бабиш лишился парламентского иммунитета. Тем самым открыт путь к уголовному преследованию основателя движения "Акция недовольных граждан" (ANO), который подозревается в растрате средств из общественных фондов, сообщает телеканал ORF.

За лишение политика иммунитета проголосовали 111 парламентариев, против - 69 представителей ANO. По версии следствия, несколько лет назад миллиардер потратил порядка 1,6 миллиона евро общественных средств на строительство фешенебельного отеля. Со своей стороны, Бабиш не признает обвинений и говорит о происках политических противников. "Мы живем в стране, где можно "заказать" расследование и даже посадить человека в тюрьму", - сетует премьер.

Ранее правительство меньшинства под руководством Бабиша подало в отставку после вотума недоверия парламента. Кабинет будет выполнять свои обязанности до назначения нового состава. Президент Чехии Милош Земан заявил, что вновь поручит премьеру формирование нового правительства. Оно должно быть создано до начала марта текущего года, в противном случае в стране возникнет политический кризис.