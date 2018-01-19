Президента Кореи оштрафовали за превышение скорости в день выборов

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин был оштрафован за превышение скорости 9 мая 2017 года - в день, когда он победил на президентских выборах. Лидер страны оплатил штраф из личных средств, хотя имел полное право оспорить наказание. Об этом сообщило местное издание "Чунан Ильбо" со ссылкой на администрацию президента.

Как отмечает газета, штрафной талон пришел в ведомство еще в июне прошлого года, но об инциденте стало известно только сейчас. В документе значилось, что машина, владельцем которой является Мун Чжэ Ин, в 20 часов 20 минут 9 мая 2017 года превысила скорость, что зафиксировали камеры наблюдения. Именно в этот день состоялись президентские выборы, на которых Мун уверенно победил.

За нарушение был наложен штраф в размере 40 тысяч вон (около 38 долл. США). По информации администрации президента РК, Мун Чжэ Ин имел полное право оспорить наказание. Как выяснилось, его машина шла тогда в сопровождении автомобиля полиции, который двигался впереди и охранял кандидата в президенты. Получается, что нарушение спровоцировали сами полицейские.

Несмотря на все это, Мун Чжэ Ин дал указание подчиненным не поднимать шумиху, а спокойно оплатил штраф из собственных средств.