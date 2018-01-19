Мир любителей спорта Аргентины, всегда неравнодушный к международным турнирам, которые нередко навещают эту богатую не только на легенды мудрейших инков страну, и в эти дни поглощен, если верить фанатам автомобильных гонок, интригами состязаний на трассах 40-го двухнедельного ралли "Дакар". И переживают аргентинцы не только за успехи своих соотечественников, среди которых, надо признаться, на финальном этапе действительно немало легендарных фамилий, но и за всю отважную команду пилотов из 54 стран планеты.

18 января. Утро. Дежавю. Все мысли у команд обращены к предстоящему старту 12-го этапа. А у дирекции гонок - иная головная боль. Они заняты обсуждением целесообразности отмены (уже во второй раз) заезда у пилотов на двух колесах: мотоциклах и квадроциклах. Нужные слова для своего вердикта были подобраны быстро. Чего мудрить: во всем опять виновата погода. Правда, организаторы, пытаясь не расслаблять командный дух состязания, даже успели заранее изменить маршрут этапа, но и этого оказалось мало. И журналистам оставалось только добросовестно процитировать официальный пресс-релиз: "Изучив условия и безопасность для гонок на мотоциклах и квадроциклах, несмотря на изменение маршрута и консультацию с участниками, собравшимися в марафонском бивуаке, дирекция приняла решение отменить для них 12-й этап".

Были наверняка среди гонщиков те, кого эта новость искренне опечалила. Хотя нашлись и другие примеры. Отмена этапа, полагали в экспертном сообществе, приблизила к первой своей победе на "Дакаре" симпатичного австрияка, молодого пилота Маттиаса Валькнера, который возглавляет зачет в классе мотоциклов с серьезным запасом прочности почти в сорок минут.

Для грузовиков и внедорожников, или как их здесь именуют - "джиперов", дирекция на старт свое "добро" не отменяла. Лихачам с ветерком предстояло продолжать знакомство с загадками пустыни Фьямбала, о которой аборигены этих мест пишут, что в ней слишком много "черных дыр". В них легко затеряться, закопаться, завязнуть или, как в сон, положить машину набок. Зато те, кто справится и с этим набором "местных увлечений", должны будут, прежде чем добраться к финишу в Сан-Хуане, продолжить путь уже через речную долину, преодолев более 700 километров.

Еще до начала 12-го этапа пресс-служба КАМАЗА принесла весть, не прибавившую оптимизма и нашей команде, и нашим болельщикам. Экипаж Антона Шибалова решением судей снят с ралли-рейда "Дакар". В пресс-службе команды вердикт посчитали чрезмерно строгим. Из-за возгорания в машине на первом спецучастке десятого этапа экипаж Шибалова не смог выйти на старт второго спецучастка, но решил финишировать, не взяв все контрольные точки.

Белорусский пилот Сергей Вязович сегодня стартовал - по праву лидера предыдущего этапа - первым. Его основная задача и цель: добраться до заветной статуэтки "Бронзового бедуина", а для этого ему необходимо удержать третью позицию в общем зачете, или, как принято говорить в судейских кругах ралли, - генеральной классификации.

А знаток этих пустынных мест, коренной аргентинец Федерико Виллагра на IVECO поднял перед собой еще более высокую планку: он был настроен увеличить отрыв от нашего пилота Эдуарда Николаева. И, наконец, самая героическая задача для команды россиян из "КАМАЗ-Мастер" - стремительно форсировать обороты двигателя, а значит, и собственной судьбы, чтобы преодолеть пока еще только минутное отставание на пути к победе.

И вот первые официальные итоги на официальном сайте состязаний. Победителем 12-го этапа ралли-марафона в классе грузовиков объявлен голландец Тон ван Генугтен. В этом качестве его уже бурно чествовали и после десятого этапа. Серебряным призером называли сегодня чеха Мартина Коломы. Бронза в упорном поединке заслуженно досталась Эдуарду Николаеву из команды "Камаз-мастер". Но главное, прославленный пилот из Набережных Челнов выполнил свою программу максимум! Он сумел переломить ход напряженной борьбы и победить в скоростной схватке своего главного конкурента из Аргентины - Федерико Вильягра.

Столь желанная для многих победа камазовца на 12-м этапе, как и прогнозировалась экспертами, вернула ему в топ-листе общего зачета майку лидера. Аргентинец опустился на второе место, а белорусский пилот Сергей Вязович занял в итоге третью строчку.

У внедорожников победителем общего зачета остается испанский пилот Карлос Сайнс, хотя его время на этапе не поднялось выше девятой строчки. Лидером на этапе признан катарец Нассер Аль-Аттия. Вслед за ним пришел француз Стефан Петерансель. Бурно встречали и третьего героя дня - южноафриканского гонщика Джиниэля де Вильерса. Кстати, девять лет назад он получил "Золотого бедуина" за удачное выступление в том же классе машин.

19 января борьба на "Дакаре" продолжится, судя по всему, с тем же накалом страстей у пилотов и зрителей.