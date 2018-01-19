Дмитрий Алиев: В первую очередь, я победил сам себя

Дмитрий Алиев, который выиграл серебряную медаль московского чемпионата Европы, прокомментировал свое выступление.

- В первую очередь, я победил сам себя, - признался Алиев. - Я катался последним в сильнейшей разминке. Но я не знал, как катались ребята. Мне было важно самому справиться с программой, доказать, что травмы позади, что я готов соревноваться, готов бороться, могу катать программу чисто. Даже без тренировки - ведь сегодня снова был форс-мажор с коньками. Я их забыл в отеле, когда ехал на тренировку. Очень доволен собой. Мне понравился мой настрой и исполнение.

Тренер фигуриста Евгений Рукавицын также был в восторге от результата.

- Пока только ощущение абсолютного счастья. Я им горжусь. Да и для меня это пока самый большой тренерский успех, - отметил Рукавицын. - У Димы был последний стартовый номер. Но я смотрел ему в глаза и видел, что он полностью сосредоточен, у него все под контролем.