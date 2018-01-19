Татьяна Тарасова: На Олимпиаду должны ехать Алиев и Коляда

Заслуженный тренер России Татьяна Тарасова подвела итоги турнира одиночников на чемпионате Европы. На льду "Мегаспорта" Дмитрий Алиев выиграл "серебро", а Михаил Коляда - "бронзу".

Татьяна Тарасова: Дмитрий Алиев нас сегодня очень порадовал. В начале сезона у него была тяжелая травма, но сегодня он был очень техничен, музыкален, выразителен. А Михаил Коляда, как ни выступает, все время третий. Но, по-моему, вопрос о том, кто поедет на Олимпиаду, закрыт. У нас есть две путевки, и их должны получить призеры чемпионата Европы.

Завтра медали разыграют девушки. Оцените прокат короткой программы Медведевой и Загитовой...

Татьяна Тарасова: Очень рада, что увидела Женю в таком хорошем виде. Но ее встречу с Алиной так нагнетали, что "поели" Женины нервы. Кроме травмы ноги, она еще и психологическую травму получила. Алина хорошо прыгает. Но ведь и Женя тоже. Надо ценить то, что имеем.