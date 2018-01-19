Пострадавшая учительница школы в Улан-Удэ рассказала о нападении

Подросток с топором напал на педагога школы №5 Улан-Удэ, когда та выводила детей из загоревшегося кабинета. Об этом ТАСС сообщил сын пострадавшей учительницы Ирины Раменской Денис, который сейчас находится рядом со своей матерью в больнице и которому та рассказала о случившемся.

По ее словам, во время урока в класс закинули какой-то горящий предмет, из-за чего начался пожар. Ирина Раменская стала выводить учеников в коридор, спасая их от огня, но на нее набросился школьник с топором. Причин, по которым подросток захотел свести с ней счеты, женщина не знает.

- Врачи говорят, что с мамой все будет хорошо, - добавил сын учительницы.

Напомним, ЧП произошло в школе № 5 в поселке Сосновый Бор. Один из учеников пришел в школу с топором и зажигательной смесью, устроил пожар, затем напал на детей и учителя. По последним данным, пострадало семь человек: пятеро ребят, педагог, седьмым же пострадавшим оказался сам напавший, который после ЧП нанес самому себе удары ножом.