СК возбудил дело о нападении на школу в Бурятии

СУ СК России по Республике Бурятия возбудил уголовное дело в отношении подростка, напавшего на учеников школы №5 поселка Сосновый бор. Дело возбуждено по части 3 статьи 30 и пунктов "а" и "в" части 2 статьи 105 УК РФ ("Покушение на убийство двух и более лиц, совершенное в отношении малолетних").

Как отмечают в пресс-службе республиканского СУ СК, ученик девятого класса пришел в школу с топором и зажигательной смесью. По предварительным данным, он напал на учеников седьмого класса и ранил трех детей и преподавателя, бросившегося на их защиту. Затем он бросил в класс бутылку с зажигательной смесью.

Подросток задержан. Мотивы преступления выясняются. Следователи также выясняют обстоятельства ЧП.

В рамках уголовного дела будет дана правовая оценка и действиям работников школы, отвечающих за безопасность.

Ранее пресс-служба правительства Республики Бурятии сообщала, что в нападении участвовали трое молодых людей. Надев маски, они бросили в кабинет русского языка и литературы, где проходил урок у седьмого класса, бутылку с зажигательной смесью. Когда ученики и учительница стали выбегать из кабинета, злоумышленники встречали их на выходе и наносили раны.