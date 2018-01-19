Мэра Махачкалы задержали по делу о превышении полномочий

Мэра Махачкалы Мусу Мусаева задержали в рамках расследования уголовного дела о превышении полномочий, передает ТАСС со ссылкой на представителя пресс-службы республиканского СК.

В ближайшее время градоначальника доставят в СИЗО.

По данным следствия, Мусаев незаконно подписал постановление о передаче муниципального земельного участка стоимостью более 81 миллиона рублей в собственность акционерного общества. При этом за оказанную "услугу" мэр, по предварительной информации, получил миллион 100 тысяч рублей.

Правоохранители уже провели обыски в мэрии столицы Дагестана и изъяли необходимые документы.