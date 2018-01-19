В администрации Махачкалы прошли обыски по делу мэра

В мэрии столицы Дагестана прошли обыски. Об этом сообщили в региональном управлении МВД РФ.

Сотрудники правоохранительных структур изъяли документы в администрации Махачкалы в рамках расследования уголовного дела, возбужденного в отношении главы городского округа Мусы Мусаева. В ходе обыска им пришлось выломать дверь в один из кабинетов, так как ее не хотели открывать.

Напомним, чиновник подозревается в совершении действий, явно выходящих за пределы его полномочий, повлекших за собой тяжкие последствия. По информации пресс-службы СК России, Муса Мусаева подписал постановление о передаче в собственность фирме земельного участка за один миллион 100 тысяч рублей, тогда как его рыночная стоимость была на 80 миллионов дороже.

После обыска в мэрии главу города не стали задерживать, он остался на своем рабочем месте.