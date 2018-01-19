Полиция задержала двух участников перестрелки в Волгограде

Новости

Жители Подмосковья стали меньше погибать в ДТП 13:00
В Подмосковье появится видеонаблюдение в подъездах 13:00
Моррисси попытался объяснить, почему "Британия" - не "Игра престолов" 12:59
Минстрой запустил ресурс о проектах долевого строительства 12:51
На Урале в крови умершего в больнице младенца нашли этиловый спирт 12:50
В соцсетях начали блокировать группы, призывающие к насилию в школах 12:49
Экс-начальник ГИБДД Кузбасса получил срок за ДТП с жертвами 12:47
Собянин осмотрел строящуюся станцию метро "Нижняя Масловка" 12:46
Россия утилизирует две крупнейшие в мире "Акулы" 12:43
Путин обсудил с Руденей строительство моста через Волгу 12:42
Во время ЧМ в Подмосковье ограничат проведение массовых мероприятий 12:41
Названы пять доступных продуктов, предотвращающих рак 12:38
73-летнего Майкла Дугласа обвинили в домогательствах 12:37
МЭА предупредило о "взрывном" росте нефтедобычи в США 12:36
МВД Бурятии назначило внутреннюю проверку после атаки на школу 12:35
В Кирове человек погиб при падении башенного крана на дом 12:34
В Подмосковье задержали воровавших в супермаркете мать и сына 12:33
Пострадавшая учительница школы в Улан-Удэ рассказала о нападении 12:32
Украинские СМИ узнали об отдыхе Порошенко на Мальдивах 12:26
Вышел трейлер ностальгической комедии о девяностых "Все отстой!" 12:22
На востоке Москвы вор ранил ножом сотрудника магазина 12:20
Федор Бондарчук официально прокомментировал ситуацию с прокатом кино 12:11
Архангельский снеговик вошел в десятку сказочных персонажей РФ 12:10
Видео: Как строят сверхбольшой телескоп для поиска темной материи 12:10
Видео: в Поволжье военные освоили сирийский опыт ведения боя 12:10
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд разъяснил, как платить за парковку под домом
Верховный суд разъяснил, как платить за парковку под домом
В "РГ" пройдет пресс-показ фильма "Геннадий Шпаликов. Жизнь обаятельного человека"
В "РГ" пройдет пресс-показ фильма "Геннадий Шпаликов. Жизнь обаятельного человека"
Как выросли жалованье военнослужащих и выплаты отставникам
Как выросли жалованье военнослужащих и выплаты отставникам
19.01.2018 10:15
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Полиция задержала двух участников перестрелки в Волгограде

Текст: Роман Мерзляков (Волгоград)

Сотрудники правоохранительных органов поймали двух участников перестрелки в Волгограде, сообщили "РГ" в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
СК возбудил дело о нападении на школу в Бурятии

Удалось установить лиц, причастных к совершению указанных преступлений. Один из них, 35-летний местный житель, находится в лечебном учреждении под усиленной охраной. Врачи диагностировали у него огнестрельное и ножевое ранения бедра, а также резаную рану кисти.

Еще двое подозреваемых, 24-летний житель Светлоярского района и 34-летний волгоградец, помещены в СИЗО. Решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражу.

Напомним, что вечером 18 января на юге Волгограда были госпитализированы четыре человека с огнестрельными и ножевыми ранениями. Медики сообщили о травмах криминального характера в полицию. Один из пострадавших - 24-летний мужчина - скончался в лечебном учреждении.

Следственными органами возбуждено уголовное дело по статьям об убийстве, покушении на убийство двух и более лиц и незаконном обороте оружия. В городе был объявлен план перехват.

По данным следствия, компания молодежи отдыхала в кафе Красноармейского района. Около 19 часов приятели вышли из увеселительного заведения, в 30 метрах от которого на них напали. В результате завязалась перестрелка.

В ходе осмотра места происшествия следователи обнаружили и изъяли пулю калибра девять миллиметров, четыре гильзы, патроны травматического пистолета и нож.

Главное сегодня

Владимир Путин окунулся в прорубь на Селигере
Число пострадавших при атаке на школу в Бурятии выросло до семи
Индекс Мосбиржи достиг исторического максимума
МИД РФ обвинил США в нарушении банковской тайны российских дипломатов
На Украине нашли крупное месторождение золота