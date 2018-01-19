Полиция задержала двух участников перестрелки в Волгограде

Сотрудники правоохранительных органов поймали двух участников перестрелки в Волгограде, сообщили "РГ" в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

Удалось установить лиц, причастных к совершению указанных преступлений. Один из них, 35-летний местный житель, находится в лечебном учреждении под усиленной охраной. Врачи диагностировали у него огнестрельное и ножевое ранения бедра, а также резаную рану кисти.

Еще двое подозреваемых, 24-летний житель Светлоярского района и 34-летний волгоградец, помещены в СИЗО. Решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражу.

Напомним, что вечером 18 января на юге Волгограда были госпитализированы четыре человека с огнестрельными и ножевыми ранениями. Медики сообщили о травмах криминального характера в полицию. Один из пострадавших - 24-летний мужчина - скончался в лечебном учреждении.

Следственными органами возбуждено уголовное дело по статьям об убийстве, покушении на убийство двух и более лиц и незаконном обороте оружия. В городе был объявлен план перехват.

По данным следствия, компания молодежи отдыхала в кафе Красноармейского района. Около 19 часов приятели вышли из увеселительного заведения, в 30 метрах от которого на них напали. В результате завязалась перестрелка.

В ходе осмотра места происшествия следователи обнаружили и изъяли пулю калибра девять миллиметров, четыре гильзы, патроны травматического пистолета и нож.