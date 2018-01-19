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19.01.2018 21:05
Рубрика: Спорт

Савицкис: На матче на открытом воздухе почти невозможно заработать

Текст: Илья Зубко (Рига)
В субботу в Риге состоится необычный для Континентальной хоккейной лиги матч. Местное "Динамо" в рамках регулярного чемпионата сыграет с одноклубниками из Минска на открытом воздухе. Накануне встречи корреспондент "РГ" в компании еще нескольких российских журналистов пообщался с президентом "Динамо" (Рига) Юрисом Савицкисом.
Фото: Илья Зубко / РГ Фото: Илья Зубко / РГ
Фото: Илья Зубко / РГ

Как появилась такая идея - сыграть на открытом воздухе?

Юрис Савицкис: Прежде всего, хотелось бы поздравить КХЛ с такой идеей. Это говорит о том, что Лига развивается, модернизируется и идет в ногу со временем. Идея, думаю, возникла в правлении КХЛ, которое вынесло ее на совет директоров. И когда предложили нам это сделать, мы, конечно же, согласились. Потому что хорошие идеи мы всегда поддерживаем. Латвия очень много играла на открытом воздухе в прежние времена.

Хоккей в нашей стране вообще является одним из главных видов спорта. В хоккее мы считаемся великой державой, хотим там всегда быть, участвовать в Олимпийских играх, чемпионатах мира. Поэтому когда 10 лет назад создавалась КХЛ, была приглашена латвийская команда. Так что эта идея вернула нас к истокам. В советское время рижское "Динамо" тоже играло на улице. Я очень рад, что мы к этому вернулись. Мы давно готовились, заручились поддержкой властей города. Мэр Риги господин Ушаков сразу откликнулся и нам помогает. Поэтому проект осуществляет тройственное объединение в лице КХЛ, "Динамо" и Рижской городской думы.

Сколько стоит провести такой матч?

Фото: РИА Новости
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Юрис Савицкис: Это конфиденциальная информация. Мы еще итоги не подводили, но, конечно, довольно дорого. Такая инфраструктура в принципе дорогая. Представляете - на пустом месте надо все сделать. Борта, канализацию, само поле, освещение, раздевалки, условия для телевидения, логистику, перемещение болельщиков. Это огромнейший проект, который надо делать месяцами. Но дороже всего, конечно, трибуны. Мы выбрали очень хорошее место, где какая-то спортивная инфраструктура уже была. Рассматривали примерно 5-6 площадок и пришли к выводу, что будем делать здесь.

Основные расходы взяло на себя рижское "Динамо"?

Юрис Савицкис: Да. Совместно со спонсорами.

"Йокерит" потратил на аналогичное мероприятие около полумиллиона евро. У вас выйдет дешевле?

Юрис Савицкис: Дешевле, но ненамного.

Почему выбрали такое место, где надо строить все с нуля, а не стали проводить матч на том же футбольном стадионе?

Юрис Савицкис: Мы рассматривали эту идею. Не хочу называть конкретно, но один футбольный стадион запросил у нас за недельную аренду 100 тысяч евро. Мы сказали большое спасибо такому стадиону за поддержку хоккея в Латвии, и на этом разговор закончился. Там очень много нюансов - чья земля, что можно строить и что ломать. Построить такой объект - непростая задача. Работы надо согласовать с очень многими структурами, которые утверждают проекты. Мы преодолели всю эту бюрократию. Единственное, что от нас здесь не зависит - это погода. Прогноз менялся раз пять, но вроде бы завтра будет ничего.

Сколько времени вы готовились?

Юрис Савицкис: Решение попросили обдумать в июне. А непосредственно стройка началась месяца два назад.

Почему именно с минским "Динамо" решили на открытом воздухе играть?

Юрис Савицкис: Мы исходили из календаря. И когда примерно определились со временем, то большого выбора соперника уже не было. Конечно, минское "Динамо" - наше "эль классико". Потому что много приезжает белорусских болельщиков и матчи всегда интересные получаются. Никто не знает, кто победит. Конечно, нам хотелось пригласить команду, которая играет более-менее на равных, против которой у нас шансы тоже есть. Представляете, если бы мы сыграли со СКА? Зрители пришли бы посмотреть, как мы обороняемся против Санкт-Петербурга и что из этого получится. Или с тем же ЦСКА. Выбрали достойного противника, который борется за плей-офф. К тому же мы совместно с Белоруссией проводим чемпионат мира в 2021 году. Так что это нас еще больше сблизило.

Болельщикам сюрпризы приготовили?

Юрис Савицкис: Да. Мы придумали сувениры интересные - завтра увидите. Мы хотим сделать народный праздник. В конце концов, мы играем для зрителей. И для детей будут разные мероприятия. То есть сделать так, чтобы всем было хорошо и приятно. Если мы победим - будет салют. Не победим - салюта не будет.

Трибуны вмещают всего 8500 зрителей. Почему не замахнулись на более масштабное событие?

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Юрис Савицкис: Мы думали об этом. Но и логистика усложняется, и затраты сразу вырастают до небес. А зачем?

Чтобы заработать. При цене в 10 евро за билет такое мероприятие ведь получается вообще благотворительное.

Юрис Савицкис: А что делать? Надо исходить из того, что мы для народа играем, для людей, а не просто для себя.

Просто в той же Америке на подобные матчи десятки тысяч зрителей собирается, они приносят прибыль.

Юрис Савицкис: Не надо сравнивать нас с Америкой или с Канадой. Я вам назову простые цифры. Если американская семья тратит в месяц 250-300 долларов на развлечения, то наша, что в России, что в Латвии, - 50. В пять раз больше. Если бы наши билеты стоили в пять раз дороже, то ситуация была бы другая. Но так как население у нас не такое платежеспособное, то ваши аргументы не работают. Мы сразу поняли, что из первого такого матча коммерческую выгоду очень трудно извлечь, практически невозможно. Поэтому договорились со спонсорами, чтобы это был праздник для народа.

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