В Риге пройдет матч КХЛ на открытом воздухе

В Риге в субботу днем состоится второй в истории матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги на открытом воздухе. И первый, который пройдет при естественном освещении. Рижское "Динамо" примет одноклубников из Минска при аншлаге на трибунах.

Изначально идея сыграть на улице появилась у КХЛ, и Рига это предложение приняла. Первопроходцем в вопросе матчей на открытом воздухе, правда, стала не латвийская столица, а Хельсинки, где 2 ноября на игру "Йокерит" - СКА удалось собрать 17 645 человек. Побив тем самым рекорд посещаемости Лиги. Рижане на рекорды изначально замахиваться не стали, посчитав, что временных трибун на 8 500 мест им будет более чем достаточно. Местное "Динамо" давно потеряло шансы на плей-офф, поэтому болельщикам в качестве утешительного приза решили устроить такой вот необычный праздник.

Площадку делали практически с нуля - на базе спорткомплекса Рижской Думы, который находится на приличном отдалении от центра города и принадлежит 84-й школе. Хоккейная "коробка" здесь была, но любительская. Чтобы подогнать ее под требования КХЛ, пришлось ставить более прочные бортики и стекла, которые выдержат жесткую силовую борьбу. Временные трибуны привезли из Германии, и после матча все металлические конструкции проследуют в обратном направлении. Помимо мест для зрителей, установили временные раздевалки, осветительные мачты, систему "видеогол" и множество другой инфраструктуры, без которой серьезный хоккейный матч сейчас не проведешь. Работы по монтажу начались еще в декабре, и продлились почти полтора месяца. Накануне игры старания организаторов смогли оценить хоккеисты - рижское и минское "Динамо" по очереди провели здесь полноценные тренировки.

- Лед в прекрасном состоянии. Даже лучше, чем в некоторых дворцах, в которых мы играем по ходу сезона. Конечно, игра на открытом воздухе всем поднимет настроение в ситуации, когда нет турнирных задач. Думаю, будет отличная атмосфера, - улыбался после занятия и.о. главного тренера рижан Гиртс Анкипанс. - Если соберутся полные трибуны, будет отлично. Получится даже скорее футбольная атмосфера. Рига и Минск - это всегда дерби, где много остроты и агрессии. Так что будет эмоциональная игра.

Качество льда дружно хвалили и хоккеисты, шагая под временными трибунами к небольшим бытовкам, в которых им организовали раздевалки. Хозяева подчеркивали: даже несмотря на то, что с турнирной точки зрения этот матч ничего им не дает, они будут стараться за свое имя и ради друзей и близких, которые соберутся на трибунах. Минчане же настраиваются именно на результат, поскольку белорусский клуб еще сохраняет математические шансы на плей-офф. Но для этого нужно обязательно брать в Риге три очка.

- К качеству льда нет никаких вопросов. Прогноз погоды на завтра тоже благоприятный, чтобы играть в хоккей. Не думаю, что тут могут быть какие-то вопросы и с мотивацией. Это огромный опыт для игроков, - размышлял главный тренер минского "Динамо" Горди Дуайер. - Разумеется, условия будут несколько отличаться от обычного матча, но мы ждем невероятной атмосферы. Играть на открытом воздухе - такое событие наверняка запомнят все его участники. Не уверен, что правильно проводить матч на открытом воздухе именно в конце регулярного чемпионата. Но определенно это нужно делать зимой, чтобы создать наилучшую атмосферу. Такие игры позволяют популяризировать хоккей, увеличивать число болельщиков.

Билеты на эту игру стоили по 10 евро, и все они раскуплены заранее. Интересно, что сидячих мест на трибунах нет даже для почетных гостей и журналистов. Так что наблюдать за хоккеем стоя будут абсолютно все. Те же, кому билетов не хватило, тоже могут прийти на место события. На площади для болельщиков установили шатры, где их будут развлекать и поить горячим чаем. А матч можно будет бесплатно посмотреть на огромном экране, установленном над трибунами. Благо, погоду обещают оптимальную. В Риге сейчас около нуля градусов, сильный снегопад и ураганный ветер закончились, и хоккею ничто помешать не должно. Начало игры - в 14:00 по московскому или в 13:00 по местному времени.