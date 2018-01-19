Тренер Ирина Жук: Похвала Тарасовой дорогого стоит

Танцевальный дуэт Александра Степанова - Иван Букин довольно неожиданно вышел на второе место после короткого танца на чемпионате Европы. Россияне обошли не только соотечественников Боброву - Соловьева, считавшихся лидерами сборной, но и итальянцев Каппеллини - Ланотте.

После проката фигуристов, а также их тренеров Александра Свинина и Ирину Жук поздравила прославленный специалист Татьяна Тарасова.

- Похвала Татьяны Анатольевны дорого стоит, - отметила Ирина Жук. - Я также хотела бы поблагодарить Наталья Бестемьянову и Андрея Букина (отца Ивана - прим. авт.) - наших олимпийских чемпионов, которые вселяют уверенность в ребят.

Ирина Жук также отметила, что Степанова - Букин любят выступать в Москве, где всегда царит невероятная атмосфера.