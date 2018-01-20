В больнице Волгограда арестовали участника перестрелки

В городской больнице Волгограда взяли под арест подозреваемого в перестрелке в Красноармейском районе города. Заседание суда состоялось прямо в медучреждении. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следственного управления.

35-летний волгоградец по решению суда взят под стражу на два месяца. У подозреваемого огнестрельное и ножевое ранения бедра, резаная рана на руке и пока он остается в больнице под усиленной охраной, - уточнили в ведомстве. Двое других участников конфликта с перестрелкой и поножовщиной - 24-летний житель Светлоярского района и 34-летний волгоградец находятся в СИЗО. Срок задержания им продлили еще на 72 часа.

Напомним, вооруженный конфликт произошел вечером 18 января возле кафе, расположенного рядом с проспектом Героев Сталинграда. В результате в больницу были госпитализированы четыре человека. Один из пострадавших скончался. В больничной палате оказался и зачинщик перестрелки.

В городе был объявлен "Перехват", и вскоре были задержаны и двое других подозреваемых в преступлении.

Возбуждено уголовное дело по статьям убийство, покушение на убийство двух и более лиц, и незаконный оборот оружия.