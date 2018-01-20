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20.01.2018 14:00
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Игрок краснодарской команды КВН скончался в 21 год

Текст: Юрий Гень (Краснодарский край)
Фото: Официальный канал КВН/ youtube.com Фото: Официальный канал КВН/ youtube.com
Фото: Официальный канал КВН/ youtube.com

Игрок команды КВН "НАТЕ" Сергей Баленко внезапно скончался 19 января. Команда принимала участие в фестивале "КиВиН-2018", который проходил с 4 по 17 января в Сочи. По итогам выступления она вышла в Высшую лигу КВН.

О смерти Сергея Баленко сообшили его коллеги на официальной странице команды в соцсетях. 5 января Баленко исполнился всего 21 год. О причинах смерти игрока ничего не говорится.

В официальном сообществе Международного союза КВН смерть Сергея Баленко назвали "внезапной и неожиданной". Для участников и поклонников команды трагическое событие стало шоком.

"НАТЕ" в КВН представляла Краснодарский край, станицу Брюховецкую и последнее время успешно выступала на всех фестивалях.

Ранее сообщалось, что 16 января также скончался бывший капитан команды КВН Новосибирского государственного университета Владимир Дуда, который незадолго до этого перенес инсульт.

Для тех, кто хочет помочь семье погибшего: реквизиты карты Сбербанка: 4276 5215 0046 1250, Геннадий Валерьевич Г. Также можно связаться "Вконтакте" .

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