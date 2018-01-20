Шипулин завоевал "бронзу" в пасьюте на этапе Кубка мира в Антхольце

Россиянин Антон Шипулин второй раз в нынешнем сезоне поднялся на подиум в личной гонке этапа Кубка мира. Он стал бронзовым призером гонки преследования на 12,5 км в Антхольце (Италия).

Победил в гонке норвежец Йоханнес Бе, преодолевший дистанцию за 31 минуту 14,4 секунды. Бе не совершил ни одного промаха. "Серебро" досталась действующему обладателю Кубка мира французу Мартену Фуркаду. Как и Шипулин, Фуркад совершил один промах.

Шипилун остался доволен своим выступлением: "Чувствовал себя неплохо. В целом, если учесть, что Бе и Фуркад недосягаемы весь сезон, то я проявил себя хорошо".

Что касается результатов остальных россиян, то Антон Бабиков стал 14-м, Максим Цветков - 20-м, Александр Логинов - 32-м, Матвей Елиссев - 33-м, а Евгений Гараничев - 39-м.