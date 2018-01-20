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20.01.2018 00:57
Рубрика: В мире

СМИ: Курдские отряды убили четырех турецких солдат на границе с Сирией

Ситуация на сирийско-турецкой границе продолжает обостряться. По сообщениям курдских источников, которые приводит РИА Новости, четыре турецких военнослужащих погибли в районе поселения Бюльбюль при попытке пройти вглубь сирийской территории. Ожесточенное сопротивление им оказали бойцы курдских сил самообороны (КСС).

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Ранее агентство привело слова курдского политика в регионе Рейзана Хеду о том, что КСС готовы к обороне, если турецкие войска начнут наступательную операцию в этом районе.

Напомним, отряды КСС открыто поддерживают США, что вызывает гневную реакцию Анкары, которая причисляет формирования курдов к террористическим организациям. Президент Турции Тайип Эрдоган объявил о готовности начать военную операцию на территории Сирии и направил к границе войска. В пятницу, 19 января, турецкие военные нанесли не менее десяти ударов по позициям курдских отрядов в районе Африн на севере Сирии.

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