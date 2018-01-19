США начали размещение курдских бойцов на сирийско-турецкой границе

Военные США разместили около одной тысячи бойцов "Сил народной самообороны" (СНС) на границе Сирии с Турцией, сообщает информационное агентство Anadolu.

По данным источников, американские спецназовцы провели разведку в районе города Телль-Абъяд на севере Сирии, после чего направили туда примерно тысячу курдских бойцов.

Планы США по укреплению сирийско-турецкой границы натолкнулись на ожесточенное сопротивление Анкары. Во избежание дипломатического скандала Вашингтон заявил о намерении свернуть приготовления по формированию приграничных сил численностью 30 тысяч человек из числа курдских военизированных формирований.

Эксперты отмечают, что ситуация может выйти из-под контроля. Турецкие военные нанесли не менее 10 ударов по позициям СНС в районе Африн на севере Сирии. Артиллерийский огонь вели из приграничной турецкой провинции Хатай, сообщает телеканал Habertürk. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган озвучил, что "операция в Африне против террористических сил может начаться в любой момент".

Ранее госдепартамент США призвал турецкие власти воздержаться от военной операции в районе Африн и посоветовал "лучше сосредоточиться на борьбе с террористами из ДАИШ (арабское название запрещенной в РФ группировки "ИГИЛ").