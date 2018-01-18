В США посоветовали Турции воздержаться от военной операции в Сирии

Государственный департамент США призвал турецкие власти отказаться от идеи силовой операции в сирийском районе Африн.

"Мы призываем Турцию не предпринимать каких-либо шагов такого рода", - цитирует главу пресс-службы госдепа Хезер Науэрт ТАСС.

Она заявила это в ответ на просьбу журналистов прокомментировать угрозы президента Турции Тайипа Эрдогана начать военную операцию в Сирии. Анкара даже показательно перебросила технику на границу с Турцией. Целью возможной атаки могут стать курдские формирования, которые открыто поддерживают США.

Ранее Эрдоган отказался от контактов на эту тему с президентом США Дональдом Трампом и раскритиковал НАТО за отсутствие реакции на заявление последнего о формировании в районе Африн неких "сил безопасности границы" из числа курдских боевиков.