Танкер с российским газом для США сменил курс из-за непогоды

Танкер Gaselys, который направлялся в США с партией российского сжиженного природного газа, изменил маршрут из-за плохих погодных условий. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Bloomberg.

Судно, принадлежащее французской компании Engie, три недели назад вышло из британского порта Айл-оф-Грейн и должно было 20 января прибыть в Бостон. Однако в ночь на пятницу танкер неожиданно развернулся в Атлантическом океане и взял курс на испанский порт Альхесирас.

"Конечный пункт назначения не изменился, однако дата доставки была скорректирована", - рассказали в Engie, но конкретных дат не назвали.