Тренер: Боброва и Соловьев могут претендовать на олимпийскую "бронзу"

Александр Жулин считает, что его дуэт Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев, который выиграл серебро на чемпионате Европы в Москве, может побороться и за олимпийскую медаль в Пхенчхане.

- Лед скользкий, так что все возможно. На мой взгляд, все понятно только с первыми двумя парами: французами Пападакис - Сизерон и канадцами Вирчу - Мойр. У них космические оценки, но они получают их за дело, - отметил Жулин. - Ну а за третье место будут бороться пар пять.

Сами фигуристы сказали, что учтут ошибки, допущенные на чемпионате Европы, и будут готовиться к Играм-2018.

- В короткой программе уделим внимание румбе, чтобы не терять драгоценные баллы. В произвольном танце мы смазали выход с поддержки, что немного испортило впечатление. Надо катать чисто, - подчеркнул Соловьев. - В целом мы довольны, но наши лучшие прокаты были на чемпионате России. Будем работать и готовиться к Олимпиаде.