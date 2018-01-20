В Одессе скончался раненный в перестрелке полицейский

Полицейский, раненный в ходе произошедшей в Одессе перестрелки, скончался в больнице. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на советника главы областной полиции Руслана Форостяка.

"Тридцатилетний полицейский, находившийся в тяжелом состоянии, умер в больнице", - констатировал Форостяк.

Это уже третий человек, который стал жертвой перестрелки в украинском городе, произошедшей вечером в пятницу, 19 января. Разыскивавшийся за хулиганство с применением огнестрельного оружия открыл огонь на улице Новосельской и убил своего сообщника. Кроме того, он ранил водителя такси и троих полицейских, один из которых позже и скончался. Сотрудники правоохранительных органов были вынуждены ликвидировать преступника на месте.

Полиция ведет расследование причин трагедии.