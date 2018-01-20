В Сеть попали подробности об "убийце" Android

20.01.2018, 18:22 Текст: Виктория Чернышева

В Сети появилось видео, демонстрирующее работу новой операционной системы, разработанной Google. ОС под названием Fuchsia, скорее всего, предназначается для замены Android и Chrome OS.

Работа новой ОС показана на Pixelbook от Google.

Fuchsia полностью отделена от ядер Linux, которые являются основой Android и Chrome OS. Она работает на разных устройствах: в документации, которая попала в руки экспериментаторов, говорится, что ОС "предназначена для современных телефонов и персональных компьютеров с быстрыми процессорами".

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В видео продемонстрирован многозадачный интерфейс, экранные режимы для разных приложений.

Когда именно можно ожидать официального релиза Fuchsia, пока неизвестно. В начале января в Google позволили разработчикам провести тестирование операционной системы.

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