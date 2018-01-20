Вице-премьер Турции назвал условия окончания операции "Оливковая ветвь"

Вице-премьер Турции Бекир Боздаг рассказал о целях военной операции в Африне и условиях ее окончания.

"Эта операция направлена не против проживающих там наших туркменских, курдских и арабских братьев, а против террористических организаций. Она начата с уважением к территориальной целостности, суверенитету и политическому единству Сирии и будет продолжаться на основе этих принципов. После того, как операция успешно достигнет поставленных целей, Турция оттуда уйдет", - цитирует заявление Бекира Боздага РИА Новости.

Сегодня начиная с 17:00 мск не менее 72 самолетов ВВС Турции приняли участие в операции "Оливковая ветвь" в сирийском Африне. Как передает ТАСС со ссылкой на заявление Генштаба ВС Турции, самолеты поразили 108 из 113 запланированных целей в семи точках Африна, после чего вернулись на базу.