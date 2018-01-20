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20.01.2018 00:04
Рубрика: Общество

Выписки из истории болезни можно будет получить по интернету

Текст: Ирина Невинная
Медицинские справки, как и выписки из истории болезни, а также результаты анализов и исследований можно будет получить по интернету. Министерство здравоохранения России разработало проект приказа, определяющего порядок выдачи таких медицинских документов. Документ опубликован на сайте проектов нормативно-правовых актов.

Это - еще один этап в развитии информатизации российского здравоохранения. Напомним, с нового года вступил в силу закон о телемедицине, который подразумевает всестороннее использование IT-технологий.

Фото: Алексей Куденко/ РИА Новости
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Сам проект информатизации осуществляется уже несколько лет: начало было положено введением электронного документооборота в медицинских учреждениях, для чего потребовалось компьютеризировать рабочие места врачей. Речь идет не только о ведении историй болезни в электронном виде, возможности выписывать лекарства дистанционно, но и, например, подключении медиков к информационно-обучающим базам данных. Важно, что со временем все региональные базы данных о пациентах всех медучреждений будут объединены в единую федеральную информационную систему. Это позволит при необходимости быстро получать все данные о конкретном больном, в какое бы медучреждение страны он ни обратился за помощью.

Сейчас речь идет об очередном этапе внедрения информтехнологий. Согласно приказу минздрава, станет возможным получать дистанционно, посредством электронной почты, выписки из медицинской карты, заключения об истории болезни во время стационарного лечения и т.д. При этом информация о медицинской помощи и ее документирование будет защищена, поскольку ее передача в ответ на запрос будет осуществляться "с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи медицинского работника".

Речь идет о том, что пациент (а также его законный представитель, что важно, например, если речь идет о пациентах-детях) получает право направить в медорганизацию, где он проходил лечение, запрос и получить нужные документы и выписки как в бумажной, так и в электронной форме. Получение результатов исследований (например, проведенной томографии и т.д.), сделанных, скажем, во время стационарного лечения, может быть важно для дальнейшего амбулаторного наблюдения и лечения.

Раньше за подобными выписками пациенты или их родственники были вынуждены непосредственно обращаться в медучреждение. Понятно, что если человек лечился в другом городе, например, в одной из столичных клиник, с получением таких данных возникали проблемы. Благодаря введению информационных технологий, нужные документы можно будет запросить и получить дистанционно, через портал госуслуг.

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