Курды сообщили о девяти жертвах бомбардировок ВВС Турции

Жертвами бомбардировок турецкими ВВС сирийского района Африн стали девять человек. Об этом заявили действующие в регионе отряды "Сил народной самообороны" (СНС).

"В результате турецких бомбардировок с воздуха в Африне было убито шесть мирных жителей и три бойца курдских отрядов самообороны", - цитирует ТАСС заявление СНС.

Анкара 20 января объявила о начале операции "Оливковая ветвь" против курдских формирований из отрядов "Сил народной самообороны" и партии "Демократический союз" в районе Африн. По словам вице-премьера Турции Бекира Боздага, "после того, как операция успешно достигнет поставленных целей", турки уйдут из Сирии.