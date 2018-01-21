МИД: Данных о гибели россиян при нападении на отель в Кабуле нет

Российское посольство в Кабуле не получало какой-либо информации о погибших или пострадавших россиянах при нападении террористов на отель Intercontinental в столице Афганистана. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-атташе посольства Алексея Косарева.

"Посольство работает в плане уточнения информации по россиянам, - отметил дипломат и добавил, что "официальной информации по россиянам в посольство не поступало".

Ранее официальный представитель МВД Афганистана Наджиб Даниш заявил, что в результате произошедшей в субботу атаки боевиков жертвами стали 14 иностранцев и 4 афганцев. Среди погибших были 11 сотрудников афганской авиакомпании Kam Air, все они были иностранными гражданами, генеральный консул Афганистана в пакистанском городе Карачи, а также один украинец.

Напомним, что в субботу вечером боевики совершили нападение на отель Intercontinental в Кабуле, проникнув внутрь здания через кухню. Они убили охранников на входе и захватили заложников. Операция по освобождению продолжалась всю ночь на протяжении 17 часов. В итоге ближе к полудню воскресенья она завершилась. Правоохранители ликвидировали всех шестерых нападавших, которые принадлежали к группировке "Талибан" (запрещена в РФ). В итоге были освобождены 126 постояльцев и сотрудников отеля, среди которых 41 иностранный гражданин.