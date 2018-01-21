Напавшие на отель в Кабуле боевики ликвидированы

Боевики, которые в субботу вечером напали на отель Intercontinental Hotel в афганской столице, ликвидированы, операция по освобождению заложников завершена. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

Отмечается, что силовики уничтожили троих захватчиков. По словам представителя пресс-службы МВД Афганистана Наджиба Даниша, во время операции были освобождены 126 постояльцев и сотрудников отеля, среди которых 41 иностранный гражданин. В результате произошедшего погибли пять человек, еще шесть пострадали.

Напомним, накануне вечером стало известно, что преступники взяли несколько человек в заложники в отеле Intercontinental Hotel. Нападавшие, которых было трое или четверо, надели на себя пояса смертника. Сотрудники органов безопасности оцепили территорию вокруг отеля и вступили в перестрелку с боевиками.