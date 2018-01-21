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Рубрика: Дороги

Кто убивает дороги

Минтранс составил рейтинг самых загруженных трасс
Текст: Татьяна Шадрина
Российская газета - Федеральный выпуск №7475 (12)
Минтранс составил рейтинг самых загруженных автотрасс. Он будет учитываться при распределении денег, собранных с большегрузов в рамках системы "Платон", на ремонт и расширение дорог.

Первое место в рейтинге заняла М-5 "Урал" протяженностью без малого две тысячи километров, с которой начинается, если можно так сказать, Транссибирская автомагистраль.

На втором месте - М-7 "Волга", которая тянется почти тысячу километров из Москвы до Нижнего Новгорода и далее до Казани, Набережных Челнов и Уфы.

Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости
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На третьем и четвертом местах - московские кольца А-107 (малое) и А-108 (большое), по которым транспорт переезжает с одной радиальной федеральной дороги на другую.

Далее расположились М-4 "Дон", М-10 "Россия", М-2 "Крым", М-1 "Беларусь", М-8 "Холмогоры". Замыкает десятку рейтинга трасса М-3 "Украина".

На некоторых из этих трасс есть участки, где не только владельцы фур, но и другие пользователи платят за проезд. Эти средства идут на дороги.

947 тысяч большегрузов зарегистрировано в системе "Платон"

На их ремонт и строительство мостов системой "Платон" собрано более 40 миллиардов рублей, за счет части этих средств уже отремонтировано более 1700 километров дорог, а также продолжаются работы по строительству и реконструкции более 30 мостов, большая часть из которых была закрыта последние несколько лет из-за аварийного состояния, отмечают в минтрансе. С помощью голосования на "Карте убитых дорог" (проект Общероссийского народного фронта) сами грузоперевозчики определяют, на какие цели потратить собранные "Платоном" деньги.

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
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Интенсивность движения на автодорогах учитывалась при разработке подпрограммы развития дорог России, которую правительство утвердило в конце 2017 года. Сейчас запланированы инвестиции в развитие более чем двух тысяч километров дорог, часть из них протяженностью 1,2 тысячи километров будут высокоскоростными и платными.

В 38 городских агломерациях с населением свыше 500 тысяч человек к 2025 году должны быть приведены в порядок (в нормативное состояние) 85 процентов дорог. Пока менее половины дорожной сети агломераций отвечает нормативам.

Между тем

Дороги теперь обозначаются по-новому

В России завершился переход на новые учетные номера автомобильных дорог. Теперь их присваивают так: букву "М" получает федеральная трасса, соединяющая Москву со столицами иностранных государств и административными центрами субъектов России, буква "Р" присваивается федеральным трассам и региональным дорогам, соединяющим административные центры.

Фото: Пресс-служба Volvo.
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В связи с этим, как поясняет Росавтодор, изменились обозначения трасс "Кола" и "Псков". Теперь вместо "М" нового в их наименовании стоит "Р" - Р-21 "Кола" и Р-23 (Санкт-Петербург - Пустошка - Невель - граница с Белоруссией).

Начало автомобильного Транссиба оказалось самым загруженным, им дорожники займутся в первую очередь

Буква "А" будет присваиваться федеральным и региональным дорогам, которые являются подъездом к крупнейшим транспортным узлам и специальным объектам, либо подъездом от административного центра субъекта РФ, не имеющего дорожной связи с Москвой, к морским или речным портам, аэропортам и железнодорожным станциям, границам. А также - для автодорог, соединяющих федеральные трассы между собой.

Инфографика: "РГ" / Леонид Кулешов / Татьяна Шадрина
#автомобили #дороги #коммерческий транспорт