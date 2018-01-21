Минтранс составил рейтинг самых загруженных трасс

Минтранс составил рейтинг самых загруженных автотрасс. Он будет учитываться при распределении денег, собранных с большегрузов в рамках системы "Платон", на ремонт и расширение дорог.

Первое место в рейтинге заняла М-5 "Урал" протяженностью без малого две тысячи километров, с которой начинается, если можно так сказать, Транссибирская автомагистраль.

На втором месте - М-7 "Волга", которая тянется почти тысячу километров из Москвы до Нижнего Новгорода и далее до Казани, Набережных Челнов и Уфы.

На третьем и четвертом местах - московские кольца А-107 (малое) и А-108 (большое), по которым транспорт переезжает с одной радиальной федеральной дороги на другую.

Далее расположились М-4 "Дон", М-10 "Россия", М-2 "Крым", М-1 "Беларусь", М-8 "Холмогоры". Замыкает десятку рейтинга трасса М-3 "Украина".

На некоторых из этих трасс есть участки, где не только владельцы фур, но и другие пользователи платят за проезд. Эти средства идут на дороги.

947 тысяч большегрузов зарегистрировано в системе "Платон"

На их ремонт и строительство мостов системой "Платон" собрано более 40 миллиардов рублей, за счет части этих средств уже отремонтировано более 1700 километров дорог, а также продолжаются работы по строительству и реконструкции более 30 мостов, большая часть из которых была закрыта последние несколько лет из-за аварийного состояния, отмечают в минтрансе. С помощью голосования на "Карте убитых дорог" (проект Общероссийского народного фронта) сами грузоперевозчики определяют, на какие цели потратить собранные "Платоном" деньги.

Интенсивность движения на автодорогах учитывалась при разработке подпрограммы развития дорог России, которую правительство утвердило в конце 2017 года. Сейчас запланированы инвестиции в развитие более чем двух тысяч километров дорог, часть из них протяженностью 1,2 тысячи километров будут высокоскоростными и платными.

В 38 городских агломерациях с населением свыше 500 тысяч человек к 2025 году должны быть приведены в порядок (в нормативное состояние) 85 процентов дорог. Пока менее половины дорожной сети агломераций отвечает нормативам.

Между тем

Дороги теперь обозначаются по-новому

В России завершился переход на новые учетные номера автомобильных дорог. Теперь их присваивают так: букву "М" получает федеральная трасса, соединяющая Москву со столицами иностранных государств и административными центрами субъектов России, буква "Р" присваивается федеральным трассам и региональным дорогам, соединяющим административные центры.

В связи с этим, как поясняет Росавтодор, изменились обозначения трасс "Кола" и "Псков". Теперь вместо "М" нового в их наименовании стоит "Р" - Р-21 "Кола" и Р-23 (Санкт-Петербург - Пустошка - Невель - граница с Белоруссией).

Начало автомобильного Транссиба оказалось самым загруженным, им дорожники займутся в первую очередь

Буква "А" будет присваиваться федеральным и региональным дорогам, которые являются подъездом к крупнейшим транспортным узлам и специальным объектам, либо подъездом от административного центра субъекта РФ, не имеющего дорожной связи с Москвой, к морским или речным портам, аэропортам и железнодорожным станциям, границам. А также - для автодорог, соединяющих федеральные трассы между собой.