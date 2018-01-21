Мэра Махачкалы арестовали на 10 суток

Мэр Махачкалы Муса Мусаев арестован на 10 суток. Советский районный суд дагестанской столицы избрал эту меру пресечения в рамках уголовного дела о превышении полномочий с причинением тяжких последствий.

Как сообщает ТАСС, арестовать высокопоставленного чиновника попросило следствие. Представитель правоохранительных органов заявил на заседании суда, что Мусаев может оказать давление на свидетелей, а также скрыться.

Адвокаты чиновника предоставили ряд ходатайств о приобщении к делу, в том числе, справку о состоянии здоровья, в которой указывается, что у Мусаева есть кардиологические заболевания.

Напомним, по версии следствия, Мусаев незаконно передал коммерческой структуре землю, являющуюся собственностью города. Специалисты определили, что рыночная стоимость участка превышает 81 миллион рублей - именно во столько оценивается материальный ущерб, причиненный градоначальником бюджету республики. Сам чиновник вины не признает.