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21.01.2018 14:19
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Мэра Махачкалы арестовали на 10 суток

Текст: Марина Бровкина (Махачкала)

Мэр Махачкалы Муса Мусаев арестован на 10 суток. Советский районный суд дагестанской столицы избрал эту меру пресечения в рамках уголовного дела о превышении полномочий с причинением тяжких последствий.

Фото: Михаил Климентьев/ТАСС
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Как сообщает ТАСС, арестовать высокопоставленного чиновника попросило следствие. Представитель правоохранительных органов заявил на заседании суда, что Мусаев может оказать давление на свидетелей, а также скрыться.

Адвокаты чиновника предоставили ряд ходатайств о приобщении к делу, в том числе, справку о состоянии здоровья, в которой указывается, что у Мусаева есть кардиологические заболевания.

Напомним, по версии следствия, Мусаев незаконно передал коммерческой структуре землю, являющуюся собственностью города. Специалисты определили, что рыночная стоимость участка превышает 81 миллион рублей - именно во столько оценивается материальный ущерб, причиненный градоначальником бюджету республики. Сам чиновник вины не признает.

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