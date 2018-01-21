"Локомотив-Кубань" победил "Химки" в Единой лиге

В воскресенье в центральном матче очередного дня розыгрыша баскетбольной Единой Лиги "Локомотив-Кубань" на своей площадке уступил подмосковным "Химкам" - 93:78:00 (22:24, 24:20, 30:19, 18:15). Таким образом, краснодарцы одержали 23-ю победу подряд в сезоне в Еврокубке, Единой лиге и Кубке России.

"Небо - наш предел. Георгиос Барцокас" - громадный баннер с такими словами и нарисованным на нем портретом греческого тренера вывесили на трибунах "Баскет-холла" краснодарские болельщики перед первой теперь уже легендарной серией в плей-офф Евролиги с испанской "Барселоной", победа в которой позволила "Локо" попасть в "Финал четырех". И было это в апреле 2016-го…

Да, всего лишь чуть больше двух лет назад. Но с тех пор обожаемый в столице Кубани наставник ушел именно в "Барселону", откуда, правда, был уволен за совершенно провальный сезон. А теперь Барцокас, кажется, "устремился в небо" уже с "Химками". Во всяком случае, потрясающая по качеству игра в минувший четверг в Евролиге с греческим "Олимпиакосом" (82:54) показало громадный потенциал желто-зеленых. Которым, по их словам, пришла пора налаживать дела и в Единой лиге, где подмосковный клуб проиграл уже четыре матча.

Зато "Локомотив-Кубань" подошел к сегодняшнему противостоянию (отметим, что в последние годы "Химки" нещадно бьют южан в очных поединках) с феноменальной статистикой: 22 победы подряд в матчах Еврокубка, Единой лиги и Кубка России. В числе поверженных подопечных Саши Обрадовича в начале оказался даже столичный ЦСКА.

В общем, все предвещало грандиозный баскетбольный спектакль. Да еще и с участием лидера гостей Алексея Шведа, набравшего какую-то космическую форму.

И как первый предвестник увлекательного действа - аншлаг на 7,5-тысячной арене. Более того, наверное, в истории краснодарского баскетбола перед "Баскет-холлом" можно было встретить болельщиков, спрашивающих "лишний билет".

А попавшие на арену зрители бурными, как принято говорить, аплодисментами встретили появление во время разминки Георгиоса Барцокаса. Более того, группа болельщиков даже развернула на трибунах греческий флаг. Впрочем, выход из-под трибунного помещения Саши Обрадовича вызвал еще больший шквал оваций…

Гости начали так, словно запас вдохновения у них встречей с "Олимпиакосом" явно не исчерпался. В первые пять минут гости забросили четыре "трехи", причем на долю Шведа пришлась лишь одна из них - 11:14. А всего за первую четверть желто-синие четыре раза отличись при исполнении дальних попыток.

Хозяева же большую часть очков добывали из-под щита, где Квале переигрывал оппонентов. Однако когда у и кубанцев включилась дальняя артиллерия (попали из-за дуги Хвостов и Брокхофф), "Локо" догнал соперника - 18:18.

И в дебюте второй четверти "Химки" продолжили успешную бомбардировку хозяйского щита издали, а вот железнодорожникам хотя каждое очко и давалось с величайшим трудом, к 13-й минуте они снова достали гостей - 29:29 и 33:33, 16-я минута. Отметим, что все это время Швед находился на скамейке запасных - Барцокас как никогда много времени давал ему возможность перевести дух после подвигов в Евролиге.

Но "знамя лидера" успешно подхватил Ханикатт, успевавший забирать мячи под своим щитом и раз за разом точно атаковавший чужое кольцо - 33:38. И хотя у южан единоличных свершений никто не делал, за счет командных действий (один только Коллинз успел отметиться пятью голевыми передачами) и агрессивной защиты они к концу четверти не только снова ликвидировали отрыв. но и вышли вперед - 46:44.

Зато в третьей четверти Швед включился с первых секунд, попав издали отдав точную передачу партнеру. Но Хвостов с Коллинзом и Брокхоффом тоже не промахиваются, и уже "Локо" создает приличный отрыв - 61:53, 24-я минута. И тренер "Химок" мгновенно берет тайм-аут и делает несколько замен, чтобы исправить ситуацию. А буквально через полминуты то же самое приходиться делать и Обрадовичу: "Локо" ошибается дважды подряд - 64:58.

А еще на помощь хозяевам приходит с трибун в виде джазовой группы, исполнившей мелодию к песне "Едут-едут по Берлину наши казаки". При потрясающей поддержке зрителей "Локо" и классных действиях Коллинза (20 очков после трех четвертей) удается все время вести в счете - 75:63, 30-я минута.

Но в дебюте четвертой четверти в механизме железнодорожников что-то сломалось: они стали совершать потери, промахивались из выгодных ситуаций. Чем "Химки", ставшие действовать в нападении предельно агрессивно, мгновенно (причем Швед в основном только подыгрывал коллегам по команде - прежде всего Томасу и Марковичу) воспользовались - 79:76, 34-я минута. И все же кубанцам удается остановить порыв гостей - 87:76, 37-я минута. Это дважды подряд издали точен Брокхофф. И победу в этом важнейшем матче уже не упустили - 93:78.