В Кабуле завершилась антитеррористическая операция

В столице Афганистана завершена антитеррористическая операция, которая проводилась в отеле Intercontinental Hotel. Все этажи здания очищены, обнаружены тела трех террористов, рассказал начальник пресс-службы МВД Афганистана Наджиб Дониш, передает "Интерфакс".

В результате террористической атаки убито пять человек, в числе которых один иностранный гражданин. Ранено шесть человек, в том числе трое военных.

Напомним, террористическая атака на отель произошла в субботу вечером. Несколько вооруженных человек проникли в здание и открыли огонь по посетителям. Ранее отмечалось, что нападавшие, которых было трое или четверо, надели на себя пояса смертника. При этом террористы взяли в заложники постояльцев отеля и персонал. Позже стало известно, что из отеля были спасены 30 человек.