"Экс-подруга Ким Чен Ына" завершила визит в Южную Корею

Делегация КНДР завершила двухдневный визит в Южную Корею, в ходе которого осмотрела объекты для гастролей северокорейского ансамбля "Самчжиён". К этому событию было приковано огромное внимание СМИ и южнокорейской общественности в том числе и потому, что главой делегации была Хён Сон Воль, которую некоторые СМИ считают "бывшей подругой Ким Чен Ына".

Напомним, что 9 января в ходе межкорейских переговоров была достигнута договоренность об участии делегации КНДР в зимних Олимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане. Помимо спортсменов и тренеров из Северной Кореи прибудут также журналисты, тхэквондисты, группа болельщиков и художественный коллектив "Симчжиён". Ансамбль должен провести гастроли в двух городах Юга - Сеуле и Канныне.

22 января примерно в 22:00 по сеульскому времени северокорейская делегация пересекла разделяющую Юг и Север Кореи демилитаризованную зону и вернулась на родину, завершив таким образом двухдневный визит в Республику Корея.

В ходе поездки делегация, которая состояла из семи человек, включая главу группы Хён Сон Воль, посетила города Каннын и Сеул, где осмотрела предложенные южнокорейской стороной в качестве сцен объекты. Всего было осмотрено пять комплексов - два в Канныне и три в Сеуле.

Как сообщили южнокорейские СМИ, делегация КНДР очень быстро осмотрела три спортивных комплекса, уделив на каждый из них не более 15-20 минут, тогда как в специализированных центрах, включая Центр искусств Каннына и Государственный театр Республики Корея, пробыла по полтора-два часа.

Хён Сон Воль, которая является известной в КНДР певицей, а теперь, судя по поведению и исполняемой роли, высоко продвинулась в политической властной иерархии Севера, тщательно расспросила южнокорейцев про особенности каждого из объектов, попросив включить музыку, чтобы лично определить, подходят ли центры для выступлений.

Хотя ничего однозначно заявлено не было, но если судить по поведению делегации КНДР, то высока вероятность, что спортивные комплексы будут отклонены в качестве мест для выступлений коллектива "Самчжиён", а принять могут Центр культуры искусств Каннына и Государственный театр Кореи, которые по объективным показателям лучше подходят для организации и проведения концертов.

Хён Сон Воль, а также ее спутники полностью игнорировали вопросы южнокорейских журналистов, отделываясь улыбками. Впрочем, судя по реакции, Хён осталась довольна визитом, отметив в беседе в южнокорейскими официальными лицами гостеприимную реакцию жителей Каннына.

Отчаявшись получить какой-либо ответ от Хён Сон Воль и ее спутников, которые постоянно ограничивались лишь улыбками и молчанием, местные СМИ в деталях проанализировали у "возможной экс-подруги Ким Чен Ына" все: от макияжа до зимних сапожек и пальто с меховым воротником. Несмотря на неоднозначную реакцию южнокорейцев, где существуют как сторонники, так и противники сближения с Севером, СМИ Юга в целом положительно оценили наряд и поведение гости. По словам южнокорейских дизайнеров и стилистов, которых опросили журналисты, Хён Сон Воль "оделась сдержанно, но достойно и со вкусом", а вела себя "как и подобает серьезному руководителю". В итоге был вынесен вердикт, что "со вкусом у Хён все в порядке, а сама она оставляет приятное впечатление". Журналисты также заметили на левой руке Хён "дорогое кольцо, которое по стилю похоже на обручальное".

Отметим, что 23 января в КНДР отправится южнокорейская делегация из 12 человек. В течение трех дней они должны осмотреть горнолыжный комплекс "Масик", где пройдут совместные тренировки спортсменов Юга и Севера. 25 января в Южную Корею прибудут уже северокорейцы, которые на этот раз осмотрят олимпийские объекты Пхенчхана. Делегации КНДР покажут как спортивные комплексы, так и гостиницу, пресс-центр и прочие объекты инфраструктуры ОИ-2018, которые могут быть использованы северянами в связи с участием их спортсменов в ОИ-2018.

