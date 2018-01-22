Впервые за девять лет минстрой понизил норматив средней рыночной стоимости жилья.

За уютные дворы и хорошее расположение нового жилья льготникам придется доплатить из своих. Фото: Сергей Михеев/РГ

Приказ министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства публикует "Российская газета". Цена квадратного метра установлена на первое полугодие 2018 года в размере 37 848 рублей, что на 472 рубля ниже второго полугодия 2017 года.

Показатели средней рыночной стоимости квадрата жилья применяются для расчета размеров социальных выплат гражданам, которым субсидии на приобретение жилья предоставляются за счет средств федерального бюджета. Последние годы норматив прибавлял в среднем по 4 процента в год. Его снижение по стране эксперты называют закономерным. "Снизились цены и на первичном, и на вторичном рынке жилья, так что в снижении норматива логика есть", - отмечает преподаватель кафедры управления недвижимостью и проблем землепользования Института отраслевого менеджмента РАНХиГС Наталья Рогожина.

Снижение норматива сложно назвать катастрофическим. Если посмотреть на динамику, из общего контекста выбивается второе полугодие 2018 года, когда среднюю цену квадратного метра одномоментно подняли больше, чем на тысячу рублей, до 38 320 рублей. В то время как в начале 2017 года норматив был равен 37 208 рублям, то есть ниже, чем сегодня.

Средняя цена квадратного метра для расчета социальных выплат установлена в размере 37 848 рублей

Самыми дорогими по недвижимости регионами стали Москва со стоимостью квадратного метра 91 670 рублей, Санкт-Петербург с ценой 63 416 рублей. Также в первую пятерку регионов с самыми высокими ценами вошли Сахалинская область (59 388 рублей), Ненецкий автономный округ (56 860 рублей) и Московская область (54 479 рублей).

Наименьшие цены установлены в республиках Адыгея (26 490), Калмыкия (26 851), Ингушетия (27 248) и в Ставропольском крае (27 584).

Цены нормативов, конечно, отличаются от реальных рыночных цен, отмечает Наталия Рогожина. В целом они представляют собой средний показатель по региону. Поэтому найти квартиру, которую можно купить только за средства субсидии можно скорее в небольших населенных пунктах или на окраинах региональных центров. Если же покупатель хочет лучшего расположения жилья, планировки или площади квартиры, ему придется добавить к субсидии собственные средства. В этом и суть субсидии, она дает ее получателю не конкретное жилье, а право выбора подходящего объекта на коммерческом рынке недвижимости.

72 региона за год здесь снизилась коммерческая цена квартир. Лишь в 10 регионах наблюдался рост, а в одном сохранились цены 2016 года

Наиболее значимое изменение норматива произошло в Москве - стоимость одного квадратного метра выросла на 1,27 тысячи рублей. Прибавила цена квадратного метра и в Cеверной столице. Приказ устанавливает ее в 63 416 рублей, что на 1,1 тысячи больше предыдущего показателя.

При этом коммерческий рынок недвижимости, той же Москвы, такого роста не показывает. Напротив, аналитики сообщают о "сползании" всех показателей. "Средняя стоимость предложения квадратного метра во вторичном сегменте жилья старой Москвы на конец 2017 года составляла 177 568 рублей. По сравнению с декабрем 2016 года она сократилась на 2,6 процента", - рассказал Сергей Шлома, директор департамента вторичного рынка ИНКОМ-Недвижимость. Бюджеты реально прошедших сделок просели еще сильнее. "Средняя цена квадратного метра реализации вторичной недвижимости за год сократилась на 8 процентов", - отметил эксперт.

Средний чек сделки на конец 2017 года составил 7,4 миллиона рублей, что на 450 тысяч рублей меньше показателя 2016 года. Аналитики прогнозируют, что снижение цены на вторичном рынке жилья столицы продолжится еще полтора-два года.

Аналитики утверждают, что для льготников столицы ситуация выглядит наиболее благоприятной. За счет роста норматива стоимости квадратного метра размер их субсидии увеличится, а за счет реального снижения цен и среднего размера сделки, их покупательская способность растет.

Снижение цен на рынке коммерческой недвижимости продолжается третий год подряд, свидетельствуют данные портала Domofond.ru. Согласно статистике сайта, за год стоимость квартир снизилась в 72 регионах. Лишь в десяти субъектах страны наблюдался рост стоимости квартир, а в одном сохранились цены 2016 года.

Самое большое снижение цен произошло в Ненецком АО, где стоимость квартир за год снизилась почти на 11 процентов. Также стоимость недвижимости упала в среднем на 5 процентов в республиках Коми, Крым и Калмыкия, Еврейской АО и Магаданской области.

При этом норматив по этим регионам не снизился. В ряде регионов (Ненецкий АО, Республика Коми) он остался неизменным, а по остальным был повышен.

Снижение цен на недвижимость позволяет людям решить квартирный вопрос за меньшие деньги

Ростом цен могут похвастать лишь несколько регионов. Сильнее всего недвижимость подорожала в Санкт-Петербурге. По данным Domofond.ru, цены на квартиры Северной столицы прибавили 4,2 процента. Также ощутимый рост был отмечен в Республике Тыва, Ингушетия, Иркутской области, Ханты-Мансийском АО, Краснодарском и Хабаровском крае.

Снижение цен на рынке позволяет людям решить квартирный вопрос за меньшие деньги. Но доступность жилья повышается не только за счет цен, но и за счет снижения ипотечных ставок, отмечает руководитель проекта Domofond.ru Анна Березина.