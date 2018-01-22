Зарегистрирован в Минюсте РФ 16 января 2018 г.

Регистрационный N 49635

В соответствии с подпунктом 5.2.38 пункта 5 Положения о Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. N 1038 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 47, ст. 6117; 2014, N 12, ст. 1296, N 40, ст. 5426, N 50, ст. 7100; 2015, N 2, ст. 491, N 4, ст. 660, N 22, ст. 3234, N 23, ст. 3311, ст. 3334, N 24, ст. 3479, N46, ст. 6393, N 47, ст. 6586, ст. 6601; 2016, N 2, ст. 376, N 6, ст. 850, N 28, ст. 4741, N 41, ст. 5837, N 47, ст. 6673, N 48, ст. 6766, N 50, ст. 7112; 2017, N 1, ст. 185, N 8, ст. 1245, N 32, ст. 5078, N 33, ст. 5200, N 49, ст. 7468), приказываю:

1. Утвердить норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по Российской Федерации на первое полугодие 2018 года в размере 37 848 (тридцать семь тысяч восемьсот сорок восемь) рублей.

2. Утвердить показатели средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на I квартал 2018 года, которые подлежат применению федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации для расчета размеров социальных выплат для всех категорий граждан, которым указанные социальные выплаты предоставляются на приобретение (строительство) жилых помещений за счет средств федерального бюджета согласно приложению к настоящему приказу.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Н.Е. Стасишина.

Министр М. Мень