Пушков прокомментировал купание американского посла в проруби

Участие посла США в РФ Джона Хантсмана в крещенских купаниях не поможет российско-американским отношениям. Такое мнение высказал на своей странице в Twitter председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

"В ситуации, когда контакты Москвы и Вашингтона почти сошли на ноль по инициативе США, купание посла Хантсмана в проруби стало самым ярким событием в этих отношениях. Посол старается, как может, только купание не поможет", - написал российский сенатор.

Как сообщалось ранее, Хантсман в воскресенье принял участие в крещенских купаниях, окунувшись в купели Воскресенского Новоиерусалимского мужского монастыря в Подмосковье. По словам высокопоставленного дипломата, для него это был незабываемый опыт.