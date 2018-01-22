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22.01.2018 04:55
Рубрика: Власть

Пушков прокомментировал купание американского посла в проруби

Участие посла США в РФ Джона Хантсмана в крещенских купаниях не поможет российско-американским отношениям. Такое мнение высказал на своей странице в Twitter председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

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"В ситуации, когда контакты Москвы и Вашингтона почти сошли на ноль по инициативе США, купание посла Хантсмана в проруби стало самым ярким событием в этих отношениях. Посол старается, как может, только купание не поможет", - написал российский сенатор.

Как сообщалось ранее, Хантсман в воскресенье принял участие в крещенских купаниях, окунувшись в купели Воскресенского Новоиерусалимского мужского монастыря в Подмосковье. По словам высокопоставленного дипломата, для него это был незабываемый опыт.

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