На "синей" ветке московского метро остановлено движение поездов

Полностью остановлено движение поездов на восточном участке Арбатско-Покровской линии метро. Поезда не ходят между "Щелковской" и "Партизанской".
Как сообщается в Twitter столичного метрополитена, остановка поездов связана с техническими причинами.
Пассажиров просят по возможности пользоваться наземным транспортом.
13:00 Арбатско-Покровская линия. Нет движения поездов между станциями Щёлковская и Партизанская по техническим причинам. Просим для проезда пользоваться наземным транспортом.— Московское метро (@MetroOperativno) 22 января 2018 г.