На "синей" ветке московского метро остановлено движение поездов

Полностью остановлено движение поездов на восточном участке Арбатско-Покровской линии метро. Поезда не ходят между "Щелковской" и "Партизанской".

Как сообщается в Twitter столичного метрополитена, остановка поездов связана с техническими причинами.

Пассажиров просят по возможности пользоваться наземным транспортом.