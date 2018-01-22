Под Ярославлем на трассе перевернулся пассажирский автобус

В Ярославской области перевернулся автобус "ПАЗ" с пассажирами.

По информации УМВД по Ярославской области, авария произошла 22 января в восемь часов утра на 215-м километре автодороги Сергиев-Посад - Рыбинск - Череповец в районе деревни Сидорово Рыбинского района. Со слов водителя, на дорогу неожиданно вышел лось, и, чтобы избежать столкновения с животным, он вывернул руль и съехал в кювет.

В результате автобус, который доставлял на работу около двадцати сотрудников одного из предприятий, упал на бок. В больницу с травмами доставлен один человек. В регионально УМВД сообщили, что остальные пассажиры автобуса к медикам не обращались.

На место ДТП выезжали сотрудники ДПС ГИБДД, МЧС и бригада скорой медицинской помощи. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.