В понедельник на восточном участке Арбатско-Покровской линии столичного метрополитена больше часа не ходили поезда между "Щелковской" и "Партизанской". Без метро остались пассажиры и двух промежуточных станций - "Первомайской" и "Измайловской". Предварительная причина: проблемы с кабелем связи.

Примерно в 12.30 на синей ветке встал поезд, отъехавший от конечной "Щелковской" в сторону центра.

"Обнаружили оголенный провод под напряжением. Я сижу в электричке, которая чуть не наехала на этот провод, - написала у себя в "Фейсбуке" одна из пассажирок состава Марина Богатырева. - Сижу в последнем вагоне. Видимо, в кабине машинист забыл выключить рацию и мы, пассажиры, слышим все переговоры машиниста и диспетчера. Страшно".

Состав простоял в туннеле около получаса, затем пассажиров все-таки довезли до "Первомайской". Движение между "Щелковской" и "Партизанской" остановили. В соцсетях очевидцы сообщали о том, что всех пассажиров эвакуировали со "Щелковской", станцию временно закрыли и предложили воспользоваться наземным транспортом. "Мосгортранс" запустил компенсационные маршруты до "Партизанской".

Восстановили движение в 13.50. Сначала в столичном метрополитене заявили, что, по предварительной информации, движение на участке "Щелковская" - "Партизанская" было остановлено из-за сломанного поезда. Затем в департаменте транспорта уточнили, что также, по предварительным причинам, проблема была в кабеле связи. Других комментариев от столичного метрополитена и департамента транспорта на момент подписания номера не прозвучало.