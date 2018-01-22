Из-за морозов в Сибири отменили междугородние рейсы

Экстремально низкие температуры стали причиной для отмены автобусных рейсов в Новосибирске, Омске, Томске и других городах Сибири.

Из-за сильных морозов перекрыли участок международной трассы Омск-Павлодар. Спасатели рекомендуют воздержаться от поездок в соседнюю республику в связи с неблагоприятными метеоявлениями.

- Движение автотранспорта на дизельном топливе по Северо-Казахстанской области ограничено, - сообщили "РГ" в ГУ МЧС России по Омской области. - Согласно оперативной информации, в пути и на границе пассажирских автобусов нет. На трассе и организованных стоянках скоплений большегрузного транспорта также нет. Главное управление МЧС России по Омской области, подчиненные и подведомственные подразделения функционируют в режиме повышенной готовности из-за неблагоприятных метеорологических явлений.

Барнаульский автовокзал отменил более 80 рейсов пригородного и междугороднего направлений, томский автовокзал - 41 автобусный рейс. В Омске не выпускают на трассу автобусы, соединяющие город с северными районами. Автолюбителей просят быть осторожными и не выезжать на загородные маршруты без серьезной необходимости. На особо опасных участках дежурят экипажи ГИБДД.

Службы такси резко взвинтили цены. Поездки подорожали на 50 процентов и более. Чтобы пассажиры не мерзли на остановках, автолюбители подвозят их безвозмездно. В социальных сетях появляются сообщения с предложениями помочь и благодарностями.

Сильные морозы до минус 46 градусов пришли сразу в несколько регионов Западной Сибири и, по прогнозам синоптиков, продлятся до 24 января.