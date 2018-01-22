На Алтае бабушка и внук стали жертвами аномального мороза

Следственный комитет начал проверку по факту гибели двух жителей города Бийска в сорокоградусные морозы.

Вчера соседи обнаружили в подъезде двухэтажного дома тело 40-летнего местного жителя. Неподалеку от подъезда было найдено тело его 88-летней бабушки.

- Точная причина смерти родственников будет установлена в результате судебно-медицинской экспертизы, - сообщила "РГ" старший помощник руководителя СУ СК по Алтайскому краю Ольга Чеснокова. - В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.

По предварительным данным, старушка-сердечница вышла на улицу по делам и не вернулась в квартиру. Обеспокоенный внук отправился на ее поиски. По словам соседей, мужчина злоупотреблял спиртными напитками. У погибших обнаружены признаки переохлаждения.

Вчера на Сибирь обрушились сильные морозы. В крае наблюдаются экстремально низкие температуры.