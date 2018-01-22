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22.01.2018 20:10
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Бежишь - не согреешься

Сибирские морозы испытывают на прочность людей и технику
Текст: Наталья Граф (Омск)
Российская газета - Федеральный выпуск №7476 (13)
В некоторых населенных пунктах Сибири холода бьют рекорды. В Томской области столбики термометра опустились до 48 градусов, в Кузбассе - до минус 50. Экстремально низкие температуры испытывают людей и машины.
Экстремально низкие температуры грозят стать в некоторых регионах причиной транспортного коллапса. Фото: Дмитрий Феоктистов Экстремально низкие температуры грозят стать в некоторых регионах причиной транспортного коллапса. Фото: Дмитрий Феоктистов
Экстремально низкие температуры грозят стать в некоторых регионах причиной транспортного коллапса. Фото: Дмитрий Феоктистов

Из-за неблагоприятных погодных условий в Сибири парализовано транспортное сообщение. Вчера не могли вылететь в Москву жители Омска - в самолетах замерзали багажные отсеки. Участок трассы Омск-Павлодар перекрыли спасатели. Автомобилистам настоятельно рекомендовали воздержаться от поездок в Казахстан. Движение автотранспорта на дизельном топливе по Северо-Казахстанской области ограничено, сообщили "РГ" в ГУ МЧС России по Омской области. В пути и на границе пассажирских автобусов нет.

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС
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Сильные морозы стали причиной для отмены автобусных рейсов в Новосибирске, Омске, Томске и других городах. Вчера в Барнауле отменили более 80 рейсов пригородного и междугороднего направлений. Из Томска не ушел в рейс 41 автобус. Автолюбителей просят без особой необходимости на загородные маршруты не выезжать.

Экипажи дорожных служб в эти дни круглосуточно патрулируют трассы, помогают отогревать людей и машины, а также буксировке. Одному из водителей пришлось срочно доставлять бензин - у него опустел бак на трассе Р-256 "Чуйский тракт". Ночью в 40-градусный мороз в Благовещенском районе Алтайского края сломался автобус с юными хоккеистами из Казахстана. Ребятишек разместили в сельском клубе.

- Только за одни сутки дорожники спасли 19 водителей, попавших в беду вдали от дома, - сообщили "РГ" в Сибуправтодоре. - Основные причины ЧС - перемерзание двигателей и аккумуляторов, технические неисправности транспортных средств.

В понедельник отменили рейс в Москву - замерзли багажные отсеки

Резко взвинтили цены службы такси - поездки подорожали как минимум на 50 процентов. Руководители таксомоторных компаний объясняют это вынужденной мерой: автомобили не заводятся, и водители отказываются выходить на работу. Замерзающих на остановках горожан выручают проезжающие мимо автомобилисты. Пассажиров они подвозят безвозмездно. Соцсети заполнены предложениями помощи и выражениями благодарности.

Синоптики прогнозируют, что в ближайшие два-три дня морозы еще будут крепчать.

Замерзающих людей выручают проезжающие мимо автомобилисты. Пассажиров они подвозят безвозмездно. Фото: Владимир Казионов

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