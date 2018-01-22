Под Омском пять приемных детей погибли при пожаре

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту пожара, в котором погибли пятеро детей.

- Сообщение о возгорании частного двухэтажного дома на улице Избышева в селе Седельниково поступило в дежурную часть сегодня около часа дня по местному времени, - сообщил "РГ" представитель ГУ МЧС России по Омской области Денис Ахрамов. - Дежурный караул прибыл по указанному адресу спустя четыре минуты, пожару был присвоен второй ранг сложности.

По предварительным данным, в доме раздался хлопок, после чего произошел пожар. У горящего здания рухнула крыша. В огне погибли пятеро детей в возрасте от шести до 10 лет.

- В настоящее время на месте происшествия работают следователи, - сообщили "РГ" в СУ СК по Омской области. - Уголовное дело возбуждено по статье 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности").

Как стало известно, в доме проживала приемная семья: родители и семеро детей. Отец и еще двое детей не пострадали. Мать доставлена в больницу с ожогами. Семья считалась благополучной.

По предварительным данным, в доме взорвался баллон с газом.