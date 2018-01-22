Рэйчел Вайс сыграет в загадочном фантастическом фильме "Облако-один"

Рэйчел Вайс сыграет в загадочном сайфай-проекте "Облако-один", сообщает Variety.

За постановку и сценарий отвечает хорватский режиссер Горан Дукич (загробная трагикомедия "Самоубийцы: История любви"). Опирается адаптированный сценарий на материал коротких рассказов израильского писателя и режиссера Этгара Керета ("Медузы") .

Детали сюжета пока не сообщаются, кроме расплывчатого определения, что это будет научно-фантастический фильм, но уже известно, что продюсерами проекта выступят Нора Гроссман и Идо Островски ("Игра в имитацию").

Съемки картины запланированы на эту весну.

Впрочем, у поклонников Вайс, которая в последние годы все чаще предпочитает вместо участия в крупных постановках заниматься актерским ремеслом на площадках более камерных картин с неясным финансовым будущим, еще будет достаточно поводов встретиться с любимицей.

К примеру, после вышедшего спорного фильма "Кузина Рейчел" она сыграет в безрассудном байопике "Гонка века", исторической драме от непростого Йоргоса Лантимоса "Фаворитка" (с Эммой Стоун, Николасом Холтом, Марком Гейтиссом и Джо Алвином) и лесбийской драме с Рейчел МакАдамс от режиссера Себастьяна Лелио "Неповиновение".

Дата выхода "Облако-один" пока не обозначена.