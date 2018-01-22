Новости

В Польше осквернили еще один памятник Красной армии 22:04
В Москве неизвестный застрелил мужчину 21:58
Клинцевич назвал "хамством" отказ Киева от военной техники из Крыма 21:46
Итальянец открыл стрельбу по прохожим с балкона 21:39
Ученый задержан при попытке вывезти данные о флагмане украинского флота 21:28
ФИФА решила использовать систему видеоповторов на ЧМ-2018 20:49
Из-за взрыва на шахте в Донбассе пострадали 8 рабочих 20:43
Чижов: Евросоюз сам загнал себя в угол 20:20
В Омске объявлен траур по погибшим при пожаре детям 20:08
Россия не будет платить взнос в СЕ до восстановления прав в ПАСЕ 20:05
Минфин продлил налоговые каникулы для самозанятых еще на год 19:58
Путин утвердил новую форму ответа на благодарность командира 19:41
МГУ включили в топ-10 самых красивых университетов Европы 19:36
В одной из школ Техаса произошла стрельба 19:30
Лавров: Процесс урегулирования в Сирии нужно освободить от влияния извне 19:20
В Карелии однорукий пенсионер отбился от двух уголовников 19:01
Совфед: Керимов уверен, что сумеет доказать свою невиновность 18:55
В Подмосковье полицейские за 55 тысяч разрешили ограбить магазин 18:52
Под Белгородом бешеная собака напала на детей 18:45
Григорий Рапота поздравил коллектив ТРО с 20-летием 18:45
В Югре у больницы нашли тело замерзшего мужчины 18:40
Минздрав примет новую национальную онкологическую программу 18:30
В Москве открылась ярмарка региональных производителей 18:16
МВФ повысил прогноз по росту экономики России 18:13
Легенда мирового футбола Джордж Веа стал президентом Либерии 18:07
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему западные СМИ назвали войну с Россией самоубийством
Почему западные СМИ назвали войну с Россией самоубийством
25 января в "РГ" обсудят закон о "черных списках" авиадебоширов
25 января в "РГ" обсудят закон о "черных списках" авиадебоширов
Задайте вопрос министру образования и науки РФ Ольге Васильевой
Задайте вопрос министру образования и науки РФ Ольге Васильевой
22.01.2018 22:04
Рубрика: В мире

В Польше осквернили еще один памятник Красной армии

Памятник благодарности Красной армии осквернили в польском городе Ольштын. На монумент повесили транспарант со словами "Памятник благодарности за неволю" и рисунком, на котором красноармеец пристает к женщине.

"Инициатор был выявлен. О случившемся сообщили дежурному. Плакат будет снят с памятника за счет организатора акции", - цитирует ТАСС представителя местной полиции Рафала Прокопчука.

Фото: РИА Новости
В Варшаве почтили память освободителей столицы от фашистских захватчиков

Уже известно, что памятник с помощью подъемника закрыл транспарантом активист, деятель антикоммунистической оппозиции времен Польской Народной Республики Войчех Козел.

Напомним, в Польше приняты поправки в закон о запрете пропаганды коммунизма или иного тоталитарного строя. Они вступили в силу осенью 2017 года. Ожидается, что из общественных мест, за исключением ритуальных, за год будет убрано более 450 памятников, из которых 230 посвящены советским военнослужащим.

На Камчатке вандалы повредили памятник "Здесь начинается Россия"

Главное сегодня

Россия не будет платить взнос в СЕ до восстановления прав в ПАСЕ
Путин утвердил новую форму ответа на благодарность командира
Эрдоган объяснил, когда из Сирии уйдут турецкие военные
В Госдуме раскритиковали идею приравнять сожительство к браку
Путин назначил Грушко замглавы МИД