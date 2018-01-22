В Польше осквернили еще один памятник Красной армии

Памятник благодарности Красной армии осквернили в польском городе Ольштын. На монумент повесили транспарант со словами "Памятник благодарности за неволю" и рисунком, на котором красноармеец пристает к женщине.

"Инициатор был выявлен. О случившемся сообщили дежурному. Плакат будет снят с памятника за счет организатора акции", - цитирует ТАСС представителя местной полиции Рафала Прокопчука.

Уже известно, что памятник с помощью подъемника закрыл транспарантом активист, деятель антикоммунистической оппозиции времен Польской Народной Республики Войчех Козел.

Напомним, в Польше приняты поправки в закон о запрете пропаганды коммунизма или иного тоталитарного строя. Они вступили в силу осенью 2017 года. Ожидается, что из общественных мест, за исключением ритуальных, за год будет убрано более 450 памятников, из которых 230 посвящены советским военнослужащим.