Упрощенный способ оформления различного тюнинга автомобилей пока откладывается. В проекты законодательных актов еще будут вноситься изменения.

Тюнинг бывает разный. Плюшевый капот и ушки не потребуют внесения изменений в конструкцию. Фото: Reuters

Речь идет о постановлении правительства и новом административном регламенте, которые должны были упростить для граждан процедуру внесения изменений в конструкцию автомобиля. Министерство экономического развития дало на эти проекты отрицательный отзыв. Сейчас в Госавтоинспекции рассматривают различные варианты решения вопроса и изучают так называемую таблицу согласований.

Тюнинг у автомобилей может быть разным. Например, легкий аэрографический рисунок, красивые колесные диски, установленный небольшой спойлер или пороги, предусмотренные изготовителем, или легкие, не травмоопасные кегурины. Такие изменения не требуют легализации, то есть внесения изменений в конструкцию.

А вот более глубокие доработки, то есть усиленные бамперы, проставки в подвеску и колеса, лебедки и кустарные багажники, а также газобаллонное оборудование - все то, что влияет на безопасность конструкции автомобиля, уже требует визита в ГИБДД.

Скандал вокруг правомерности действий сотрудников ГИБДД, а также сложности процедуры легализации таких изменений разгорелись еще в начале прошлого года, когда в регионах начали массово вылавливать прямо на газозаправках автомобили с незаконно установленным газобаллонным оборудованием.

При этом сурово наказывали водителей, а автомобилям аннулировали регистрацию.

А узаконить такое оборудование было практически невозможно. Сначала его требовалось демонтировать, потом пройти все процедуры. Впрочем, позже появилось разъяснение Госавтоинспекции, что демонтировать установленное оборудование не требуется. Уже жить стало легче.

Необходимо, чтобы в документе были четко перечислены все основания для отказа в регистрации

В итоге были разработаны соответствующие постановление правительства и административный регламент. Их для общественного обсуждения разместили на портале regulation.gov.ru осенью прошлого года.

Документы предполагали упрощенный порядок легализации переделок, если они соответствуют требованиям технического регламента Таможенного союза. Предполагалось, что это будет работать чуть ли не по системе одного окна.

Ведь сейчас порядок следующий. Сначала необходимо обратиться в лабораторию за получением предварительной технической экспертизы о том, что такие изменения в конструкцию автомобиля можно внести. Затем с этим заключением надо прийти в ГИБДД за разрешением изменить конструкцию.

Следующий этап - это визит в автосервис, где это оборудование установят, и получить об этом документ. Потом необходимо пройти техосмотр, показать машину в лаборатории, чтобы получить заключение о безопасности, и снова прийти в ГИБДД на регистрацию.

Так вот весь этот длительный порядок новые документы упрощают. Однако довольно детально прописывают, что и как должно проверяться.

Сотрудники ГИБДД могут и отказать во внесении изменений в конструкцию, если эти изменения не соответствуют требованиям огромного перечня документов, которые указаны в регламенте.

Но главное в этих документах - это то, что впервые прописаны четкие правила для легализации внесения изменений в конструкцию автомобиля.

Впрочем, как считают эксперты, проект надо дорабатывать, потому что необходимо, чтобы в документе были четко перечислены все основания для отказа внесения изменения в конструкцию транспортного средства.

Именно на это ссылается минэкономразвития в своем отзыве на проект. Это легко исправляемый недостаток.

Также министерство указывает, что постановление потребует необоснованных расходов для бизнеса и региональных бюджетов. Речь идет о таких доработках, как установка газобаллонного оборудования.

Не совсем понятно, что в данном случае считается необоснованными расходами. Ведь если организация устанавливает такое оборудование, она хочет сократить расходы на топливо. Но при этом установка такого оборудования не должна создавать угрозы для окружающих. Еще недавно то и дело прямо на дороге в считаные секунды сгорали машины. Причина была в кустарной установке такого оборудования. Безопасность вообще не может быть необоснованным расходом.

Также вслед за критиками проекта минэкономразвития обратило внимание на то, что ГИБДД может отказать в регистрации, если у автомобиля изменились масса и габариты. Это не совсем так. Просто масса бывает разной. Например, допустимая максимальная масса транспортного средства определяет категорию автомобилей.

Если производитель выпустил легковой автомобиль, то его допустимая максимальная масса не может превышать более 3,5 тонны. Что делают наши умельцы? Правильно, лимузины.

Берут два легковых автомобиля, разрезают и вваривают между передней и задней частями одного из них середину другого. А для прочности сваренного кузова под днищем в виде рамы приваривают стальные швеллеры. Лимузин готов. Только его собственный вес уже перевалил за допустимую максимальную массу. Значит, это уже грузовой автомобиль. А если количество мест в нем больше восьми, то и автобус.

Понятно, что такая конструкция никогда не получит регистрацию в ГИБДД. Хотя раньше подобные машины довольно часто попадались на дорогах.

Источник "РГ" в МВД утверждает, что поправок в документ требуется внести немного. Некоторые позиции этого проекта разработчики будут отстаивать.

Сейчас в ведомстве ждут отзыва правительства на этот проект, и уже после него будет приниматься решение о доработке документа.