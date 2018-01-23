Британцы раскритиковали слова генерала о "враждебной России"

Вопреки пропаганде британских политиков и военных "о российской угрозе" многие обычные жители Альбиона в это, к счастью, не верят. Об этом свидетельствуют комментарии читателей к публикациям в местных СМИ, посвященным последним заявлениям главы генштаба Вооруженных сил Великобритании Николаса Картера, предупредившего о том, будто Москва может стремительно "предпринять враждебные действия" в отношении стран Запада - членов НАТО. Говоря современным языком, комментаторы на форумах "затроллили" Картера и вообще высказали одобрение России. А некоторые британцы даже выступили в поддержку ее президента.

"Отлично постарался (глава британского генштаба - прим.РГ), но я все равно не стану ненавидеть Россию, - пишет пользователь Smileycat. - Прекратите сеять панику, это комично. Да многие из нас счастливы были бы, возглавь Путин нашу страну. Тогда бы мы не пресмыкались перед остальной Европой".

"Я бы проголосовал за такого, как Путин! Вот бы он вошел в наш парламент вместо того мусора, который там сейчас, - считает Tondor. - Холодная война осталась в прошлом, а мы пытаемся разжечь все заново, ретушируя наши провалы".

"Не верьте этой чуши" - призывает bigbadbob, который лично знает многих русских. Британец признает, что его знакомые и друзья из России не испытывают никаких враждебных чувств к Великобритании, но, напротив, благодарны союзникам за помощь во Второй мировой войне.

Большинство аудитории понимает, что военная элита просто пытается "выбить из казны деньги" на борьбу с "русской угрозой", а потому беззастенчиво запугивает собственное население. Впрочем, некоторые знатоки геополитики предлагают покончить с "коммунистическими режимами" в Китае, России и Иране, но таких немного.