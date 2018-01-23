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23.01.2018 22:05
Рубрика: США

Илон Маск отказался от зарплаты в Tesla на 10 лет

Фото: Tesla Motors Фото: Tesla Motors
Фото: Tesla Motors

Американский бизнесмен Илон Маск откажется от заработной платы в принадлежащей ему автокомпании Tesla, где он является исполнительным директором, на ближайшие 10 лет. При этом выплаты ему, согласно условиям нового компенсационного пакета, будут зависеть от достижения ключевых показателей.

Фото: REUTERS/Alexandria Sage
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Как передает "Интерфакс", он сможет получить 10-летние опционы на акции Tesla в рамках 12 траншей. В каждом случае речь идет об эквиваленте 1% всех находящихся в обращении ценных бумаг компании.

В частности, первый из опционов Маск получит при достижении Tesla капитализации в 100 млрд долларов и выручки в 20 млрд долларов либо прибыли в 1,5 млрд.

Впрочем, эти изменения еще должны одобрить акционеры компании. В настоящий момент сам Маск владеет 20% акций Tesla, а капитализация компании составляет менее 60 млрд долларов.

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#Tesla