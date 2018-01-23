Илон Маск отказался от зарплаты в Tesla на 10 лет

Американский бизнесмен Илон Маск откажется от заработной платы в принадлежащей ему автокомпании Tesla, где он является исполнительным директором, на ближайшие 10 лет. При этом выплаты ему, согласно условиям нового компенсационного пакета, будут зависеть от достижения ключевых показателей.

Как передает "Интерфакс", он сможет получить 10-летние опционы на акции Tesla в рамках 12 траншей. В каждом случае речь идет об эквиваленте 1% всех находящихся в обращении ценных бумаг компании.

В частности, первый из опционов Маск получит при достижении Tesla капитализации в 100 млрд долларов и выручки в 20 млрд долларов либо прибыли в 1,5 млрд.

Впрочем, эти изменения еще должны одобрить акционеры компании. В настоящий момент сам Маск владеет 20% акций Tesla, а капитализация компании составляет менее 60 млрд долларов.