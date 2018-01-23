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23.01.2018 20:45
Рубрика: Власть

Отдали имущество

Прокуроры и следователи получат новые квартиры и пенсии
Текст: Иван Егоров
Российская газета - Федеральный выпуск №7477 (14)
В генпрокуратуре корреспонденту "РГ" рассказали о том, как будет работать новый закон о жилищном обеспечении прокуроров и следователей.

Напомним, что в последний день уходящего 2017 года Владимир Путин подписал Федеральный закон о внесении изменений в законы "О прокуратуре РФ" и "О Следственном комитете РФ". Эти изменения вступили в силу уже с 11 января 2018 года.

Как объяснили корреспонденту "РГ" в пресс-службе Генпрокуратуры, принятый закон "призван разрешить существовавшую длительное время проблему жилищного обеспечения прокурорских работников".

Фото: Сергей Михеев/РГ
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- До его принятия улучшение жилищных условий прокурорских работников осуществлялось только за счет служебного жилищного фонда, основания и условия его предоставления регулировались ведомственным нормативным правовым актом, - напомнили в надзорном ведомстве.

По новому закону основной формой жилищного обеспечения прокуроров будет единовременная социальная выплата, а в качестве альтернативной формы предусмотрена возможность предоставления жилого помещения в собственность по решению Генерального прокурора. Кстати, проект закона был разработан непосредственно Генпрокуратурой и после доработки с участием заинтересованных государственных органов в июле 2017 года внесен правительством РФ в Госдуму.

Генпрокуратура получила право по управлению и распоряжению ведомственным жилищным фондом

При этом новый закон определяет не только способы улучшения жилищных условий прокуроров, но "подробно регулирует основания, порядок и условия их реализации, а также устанавливает порядок и условия предоставления служебных жилых помещений".

- Тем самым на законодательном уровне закреплены гарантии реализации жилищных прав прокуроров и других прокурорских работников, - подчеркнули в Генпрокуратуре.

Кстати, аналогичные нормы в сфере жилищного обеспечения установлены законом и для сотрудников Следственного комитета РФ.

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Что немаловажно, законом закреплены полномочия Генпрокуратуры по управлению и распоряжению ведомственным жилищным фондом - в том числе по включению и исключению из специализированного жилищного фонда жилых помещений. А также по управлению иным федеральным имуществом и государственной регистрации права собственности на него.

В целях реализации принятого закона Генпрокуратурой в ближайшее время будут внесены в правительство проекты постановлений. В частности по вопросам установления порядка расчета размера единовременной социальной выплаты и ее перечисления прокурорам, порядка оплаты прокурорами общей площади предоставляемого в собственность жилого помещения, превышающей размер общей площади по установленным нормативам, порядка и размеров выплаты прокурорам денежной компенсации за наем (поднаем) жилого помещения.

Кстати, 1 февраля вступает в силу еще один федеральный закон, который предусматривает повышение уровня пенсионного обеспечения пенсионеров органов прокуратуры и следственных органов. Это произойдет благодаря установлению надбавки к пенсиям в размерах, соответствующих размерам доплаты за классный чин (специальное звание), с применением коэффициента, который будет установлен указом президента России. Также в Законе "О прокуратуре РФ" уже закреплен механизм индексации пенсий пенсионеров органов прокуратуры, которая будет осуществляться в соответствии с законом о федеральном бюджете.

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